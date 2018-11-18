طرابلس 10 ربيع الأول 1440هـ الموافق 18 نوفمير 2018 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة استئناف برنامجها للمساعدة في العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة الذين تقطعت بهم السبل في سبها جنوب ليبيا.وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ، إن استئناف البرنامج جاء بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي بعد نحو عامين من تعليقها.يشار إلى المنظمة أمنت النقل البري للمهاجرين المغادرين من سبها ومناطق أخرى جنوب ليبيا، كما تم تزويد المهاجرين بالمواد الغذائية وغيرها، وإجراء الفحوصات الطبية لهم قبل المغادرة من أحد المطارات الدولية في ليبيا.// انتهى //12:54ت م0055