جدة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين, اهتمام المنظمة بمعالجة انعدام الأمن الغذائي وانخفاض الإنتاجية الزراعية في الدول الأعضاء.جاء ذلك خلال استقبال معاليه, في مكتبه في جدة مؤخراً، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم ادم الدخيري, حيث ناقش الجانبان موضوعات مختلفة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة على صعيد تبادل الخبرات وبناء القدرات وتنفيذ للأنشطة والبرامج المشتركة.وسلط الأمين العام الضوء على أنشطة منظمة التعاون الإسلامي في هذا القطاع، مؤكدًا اهتمام المنظمة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية, وهي مؤسسة متخصصة منبثقة عن جامعة الدول العربية في سبيل معالجة انخفاض الإنتاج الزراعي في الدول الأعضاء.وقدم الدخيري من جانبه، لمحة عامة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية ونطاق عملها، بما في ذلك البرامج المحتملة الخاصة الزراعة, والأمن, الغذائي للعمل المشترك مع منظمة التعاون الإسلامي.// انتهى //12:56ت م0056