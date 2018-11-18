الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسينظم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض الثلاثاء القادم, ورشة عمل بعنوان "آلية دعم الصندوق للمشاريع الزراعية المستخدمة للتقنيات الحديثة" وذلك في قاعة عبدالعزيز المقيرن بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض .وتهدف الورشة إلى بيان الفرص الاستثمارية التي يقدمها الصندوق في مجال القطاع الزراعي وآلية دعم المشاريع الزراعية ذات التقنيات الحديثة وتحقيق هدف من أهداف استراتيجية الصندوق بدعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في تلك المشاريع التي تمتاز بترشيد المياه ورفع الطاقة الإنتاجية وذلك برفع نسبة التمويل من 50% إلى نسبة تصل إلى 70% من قيمة المبلغ المستثمر في المشروع في قطاعات الدواجن والاستزراع المائي والبيوت المحمية المكيفة لتشجيع المستثمرين للدخول في الاستثمار الزراعي .// انتهى //12:59ت م0057