الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعقدت وزارة الخدمة المدنية اليوم بمقرها الرئيس بالرياض ورشة عملها الثانية استكمالاً لما بدأته عبر جدولتها الأسبوعية لورش العمل الهادفة إلى اطلاع وتدريب ممثلي الموارد البشرية في الجهات الحكومية على استخدام (خدمة بياناتي الوظيفية)، التيانطلقت الأسبوع الماضي.واستهدفت ورشة العمل الثانية التي تستمر أسبوعاً ممثلي الموارد البشرية في كل من إمارة منطقة الرياض، وزارة الخارجية، وزارة العدل، الأمانة العامة لمدينة الرياض، ديوان المظالم والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية، متضمنة إطلاع وتدريب كوارد الموارد البشرية على تلك الخدمة، بهدف تمكين موظفي القطاع العام من تحديث بياناتهم في أنظمة وزارة الخدمة المدنية، ورفع جودة البيانات وتحقيق الإيجابية اللازمة في أداء خدمات الوزارة وتحقيق خدمات إلكترونية ذات خاصية تفاعلية واستعلامية لتسهيل وتيسير تواصل الموظف الحكومي مع الوزارة، وغير ذلك من الإيجابيات التي تهدف هذه الخدمة الإلكترونية من تحقيقها في الجانب الرقمي، ولعل من أهمها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها وإمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي وغير ذلك من الخدمات التي تحقق ثنائية اختصار الوقت والجهد على الموظف الحكومي.// انتهى //13:05ت م0058