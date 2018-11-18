جيزان 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساختتمت عمادة البحث العلمي بجامعة جازان مساء أمس البرنامج التدريبي الطلابي التاسع ضمن المرحلة الثانية من مراحل الملتقى العلمي, وتكريم علماء المستقبل 5, بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين وعميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور أحمد عبدالحق.وأكد الدكتور أبوراسين خلال الحفل أهمية دور جامعة جازان بتقديم العديد من الخدمات البحثية في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، مشددا على دور البحث العلمي في ارتقاء الأمم وتقدمها.ونوه بدور الجامعة في رعاية الطلاب والطالبات, ومعربا عن تقديره للجهود التي قدمتها عماده البحث العلمي لإنجاح فعاليات الملتقى .وتضمن البرنامج الختامي ورشة عمل عن اختيار المجلة المناسبة لنشر البحث العلمي ومحاضرة عن اقتصاد المعرفة, وورقه عمل عن البرنامج الوطني لتطوير الثروة السمكية, إلى جانب عرض لتجارب علمية وبحثية .وأوضح وكيل عمادة البحث العلمي بجامعة جازان رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الدكتور علي الفيفي أن المرحلة الثانية من مراحل الملتقى العلمي الطلابي التاسع شهدت مشاركة ١٣ متحدثاً، وجرى خلالها تقديم أربع ورش عمل وست محاضرات علمية وعرض ثلاث تجارب بحثية، وشهدت مداخلات وأسئلة ونقاشات من قبل الطلاب والطالبات بما يبرز مدى التنافس والتميز والاستفادة.وجرى في الختام تكريم 27 طالبا وطالبة من الفائزين في برنامج باحثي المستقبل " علماء المستقبل 5 ", الذي أشرفت على تنظيمه عمادة البحث العلمي بجامعة جازان وتضمن مناقشة قضايا المنطقة الصحية والبيئية .// انتهى //13:06ت م0059