الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، اجتماعه الأول بمقر الهيئة بالرياض، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وبحضور أصحاب المعالي وأعضاء المجلس، لاستعراض مراحل التحول المخططة للهيئة في ظل خطة التحول الوطني، واستراتيجيتها وحوكمة تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية؛ تماشياً مع رؤية المملكة(2030).واستهل المجلس اجتماعه برفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على الدعم المتواصل الذي يحظى به قطاع الموانئ بالمملكة، وتسخير كافة السبل اللازمة وتذليل جميع الصعاب للمساهمة في رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ السعودية وتطوير أدائها وجعلها منصة ومركزاً لوجيستياً عالمياً مميزاً يربطها بجميع القارات.بدوره هنأ معالي وزير النقل رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة، مؤكداً أن النجاح في تحقيق التطلعات والآمال يعتمد على قدرات وإمكانيات رأس المال البشري في الهيئة، الذي من خلاله سيحقق رؤية القيادة الرشيدة في دفع عجلة التنمية والاستدامة إلى أعلى المستويات والمعايير العالمية.وقد ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، من بينها تقرير أداء الموانئ السعودية المالي والتشغيلي، بالإضافة إلى إنجازات الهيئة وأدائها ومبادراتها.واعتمد المجلس عدداً من اللوائح التي ستُسهم في وضع وتوحيد الأطر التنظيمية للعمل؛ مما يضمن رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في الموانئ السعودية وتنظيم وحوكمة التعاملات في القطاع، شملت اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، واللائحة العامة للتراخيص، وكذلك اللائحة التنظيمية لمموني السفن ماعدا الوقود بجميع أشكاله.يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الموقر، القاضي بتحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة مستقلة مالياً وإدارياً، والموافقة على تنظيمها لتمارس أعمالها على أسس ومعايير تجارية لجذب الاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.ويضم مجلس إدارة الهيئة كل من: معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ، و معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني ، و معالي مساعد وزير النقل الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري ، ووكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيب ، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم بن صالح السويل .كما يضم المجلس الرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف بن عبدالله البنيان ، و نائب رئيس شركة أرامكو السعودية للموارد البشرية نبيل بن عبدالله الجامع ، و الرئيس التنفيذي لشركة معبر القيمة للاستثمار الدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي .// انتهى //13:07ت م0060