الدمام 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسينظم قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام غداً، معرض "اليوم التوعوي للدماغ"، وذلك في البهو الرئيسي للمستشفى.ويستهدف المعرض التوعوي الذي يستمر لمدة يومين، الرجال والنساء والممارسين الصحيين، من خلال مشاركة أطباء وأعضاء هيئة التدريس والتمريض والمثقفين الصحيين وأطباء الامتياز، إضافةً إلى طلاب كلية الطب.وأوضح رئيس قسم طب المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد الجامعي الدكتور فهد الخميس، أن هذه الحملة هي الأولى التي تقام على مستوى المستشفى في تخصص طب الأعصاب، حيث توضح فيها أهمية التوعية بأمراض الدماغ وتوعية المجتمع بخطورتها، وكيفية الوقاية منها.وأشار إلى أن المعرض يشمل 11 ركناً تثقيفياً، يتحدث عن أمراض الصرع، والجلطات الدماغية، والتصلب المتعدد، والصداع والألم، والأعصاب الطرفية، والعضلات، والحركة والشيخوخة، إضافةً إلى الأمراض العصبية الحرجة، وركن التغذية والحمية لأمراض الأعصاب، وركن محاكاة مرض التصلب المتعدد، والتثقيف الصحي لمرضى الأعصاب والصرع، والعلاج الطبيعي التأهيلي بمشاركة 35 من الطلبة.وبين الخميس أن هذه الحملة تهدف إلى توعية المجتمع بأمراض الأعصاب، لتدارك بعضها كالجلطات الدماغية، وأيضاً التوعية بأهمية مراجعه طبيب الأعصاب في بعض الأمراض الغير معروفة، مشيراً إلى أن تفعيل هذا اليوم هو جزء مهم من الخدمات المقدمة للمجتمع، والمساهمة بالارتقاء بصحة الجميع، وزيادة الوعي في المجتمع للحد والوقاية والتعامل مع مختلف الأمراض العصبية تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاهتمام بالوقاية والصحة والعلاج.// انتهى //13:08ت م0061