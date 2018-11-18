الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعد معالي أمين عام مجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، الخطاب الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين غداً ،نقطة انطلاق لسنة شورية جديدة، طاويةً صفحة من صفحات دورات المجلس شهدنا خلالها إنجازات عديدة وقرارات مهمة تسهم -بعون الله-في نهضة المملكةوتطوير أداء أجهزة الدولة.ونوه معاليه بالعمل الكبير الذي تم خلال السنة الماضية من مختلف اللجان المتخصصة، التي أسهمت في دراسة ومناقشة تقارير الجهات الحكومية التي أحيلت إليها التي بلغت قرابة الـ (111) تقريرا حكومياً، والتوصيات النوعية التي تقدمت بها إلى المجلس لرفعها إلى المقام السامي، وذلك بعد اجتماعات دراسات عميقة لهذه التقارير بالاشتراك مع مسؤولي الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتهم لمناقشتهم حول التقارير التي تتم مراجعتها ودراستها من قبل هذه اللجان، والحصول على إجابات لبعض الأسئلة التي يطرحها أعضاء اللجنة ليكونوا على دراية بحيثيات هذا التقريروأضاف معالي الأمين للمجلس أن مجلس الشورى أصدر العديد من القرارات المهمة خلال السنة الماضية بناءً على الدراسات المعمقة والتوصيات النوعية التي تقدمت بها لجان المجلس مما يرجى أن يكون لها أهمية في حياة المواطن، وتحقق المصلحة العامة، وتعمل على حل العديد من الملاحظات التي تُرصد في أجهزة الدولة، لرفع إنتاجية هذه الأجهزة ولتجويد المخرجات التي تقدمها.وأبان معاليه أن هذه اللجان المتخصصة يتم إعادة تشكيلها في بداية كل سنة شورية، واختيار أعضائها بناءً على تخصصات الأعضاء واهتماماتهم، كما أنها ستواصل العمل في السنوات القادمة على نفس الوتيرة وبذل الجهود لمواصلة مسيرة السنوات السابقة للإسهام في التقدم، والتنمية، والازدهار لهذا الوطن، وتحقيق الهدف المنشود.// انتهى //13:10ت م0063