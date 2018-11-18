خميس مشيط 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسشهد مستشفى الفرشة العام زيادة في أعداد المراجعين و المرضى خلال العام المنصرم ، حيث بلغت نسبة الأشغال بالمستشفى 80% .ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن المستشفى فقد أستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 32618 مراجعاً , فيما سجلت العيادات الخارجية وصول 11576 ما بين مريض ومراجع, كما قام المستشفى بإجراء فحوصات مخبرية بلغت 141503 فحوص, وإشعاعية بلغت 10944 كما تم إجراء 374 عملية جراحية.وبينت الإحصائية أن من تم إخضاعهم للعلاج الطبيعي من المرضى والمراجعين بلغ 1741 حالة فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 2458 جلسة، وبلغ إجمالي عدد المرضى المنومين 2192 مريضاً.// انتهى //13:11ت م0064