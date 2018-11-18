لندن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسواصلت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تركيزها على تداعيات ملف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذكرت أن الاتحاد قد شدد على أن بريطانيا قد تضطر إلى دفع 10 بليون جنيهاً إسترلينياً إضافياً لبروكسل مقابل كسبها مزيداً من الوقت من أجل خروجها السلس من الاتحاد.ولفتت صحف الأحد إلى أن فريقاً من المخططين بالجيش البريطاني بدأوا في إعداد خطط طوارئ تهدف إلى نشر قوات بريطانية في حالة حصول أي فوضى داخل البلاد قد يسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق بخصوص تفاصيل عملية الخروج.وأشارت إلى وفاة متظاهرة وإصابة أخرين أثناء الاحتجاجات التي عطلت حركة السير في شوارع فرنسا ضد رفع أسعار الوقود.وأفادت الصحف أن حوالي ألف شخص أصبحوا في عداد المفقودين إثر حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي دمرت آلاف المنازل وقتلت 71 شخصا على الأقل.// انتهى //13:12ت م0065