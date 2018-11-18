عرعر 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للارتقاء بالعمل الدعوي، عقدت اللجنة الدعوية بفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، أمس الأول , أولى جلساتها برئاسة المدير العام لفرع الوزارة الشيخ مطارد بن دخيل العنزي.وقد ناقش الاجتماع خطة عمل المكاتب الدعوية في المنطقة خلال هذا العام، وتحديد أبرز المعوقات التي تحول دون النهوض بالعمل الدعوي، وضرورة إيجاد الحلول لتجاوزها في المستقبل، كما حرصت اللجنةعلى وضع الأهداف التي تساعد على تطوير عمل الدعوة في المنطقة.واختتم الشيخ مطارد العنزي الاجتماع بشكره لسمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز؛ على التسهيلات التي يلقاها الفرع من سموه الكريم؛ لدعم العملالدعوي في المنطقة، مقدماً الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ على متابعته وحرصه الدائم في شتى نشاطات الفرع، لا سيما الأمور المتعلقة بجهود وإنجازات الدعوة.// انتهى //13:13ت م0066