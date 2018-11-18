الكويت 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساستهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 9ر12 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5088 نقطة بنسبة 25ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر97 مليون سهم تمت من خلال 3666 صفقة نقدية بقيمة 4ر10 مليون دينار كويتي (نحو 32ر34 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4732 نقطة وبنسبة انخفاض31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون سهم تمت عبر 2337 صفقة نقدية بقيمة 7ر3 مليون دينار (نحو 21ر12 مليون دولار).وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 14ر5285 نقطة وبنسبة انخفاض 22ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر15 مليون سهم تمت عبر 1329 صفقة بقيمة 6ر6 مليون دينار (نحو 78ر21 مليون دولار).// انتهى //13:14ت م0068