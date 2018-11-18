المذنب 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسدشن محافظ المذنب سليمان بن محمد التويجري , اليوم , المرحلة الثالثة من حملة "أرض القصيم خضراء" شرق محافظة المذنب , لتحويل أرض القصيم خضراء تزامناً مع الحملة التي أطلقها سمو أمير منطقة القصيم , وذلك بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبداللطيف الخطيب , ومدير تعليم المذنب عثمان العثمان , ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم الشويمان , وأعضاء رابطة المذنب الخضراء ، ولجنة شباب محافظة المذنب.وغرس المحافظ الشتلة الأولى إيذاناً بانطلاق الحملة التي سيغرس من خلالها أكثر من 10 آلاف شجرة من أشجار الطلح والغاف وغيرها من الأشجار المناسبة للبيئة في المواقع المنتشرة بالمحافظة داخل الأودية والمنتزهات البرية , بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والأمنية والطلاب والطالبات.وقدم محافظ المذنب شكره وتقديره على الجهود المبذولة في تعزيز البيئة وتنميتها صحياً من قبل الجهات الحكومية والخاصة المشاركة , مشيراً إلى أن مشاركة القطاعات ستعكس القيم النبيلة لدى الجيل والمحافظة عليها , مؤكداً الميزة التي تتميز بها أرض محافظة المذنب من خصوبة وتربة تتكاثر وتتنامى بها مثل هذه الأنواع من الأشجار المناسبة لبيئتها.// انتهى //14:28ت م0095