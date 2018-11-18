الدمام 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية، المسابقة الوطنية للمهارات بمناطق المملكة خلال الفترة من 5 - 6 ديسمبر 2018م.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني محمد السلوم في المنطقة ، أن المسابقة تحظى بدعم مباشر من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وبإشراف الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات.وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تسويق التدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يُحْدِثَهُ التدريب التقني والمهني على المستويين العام والشخصي، مبيناً إن المسابقة تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين، بحيث يخضع المشاركون في كل فرع المسابقة إلى الاختبارات العملية، كما ستقوم لجان التحكيم التخصصية بتقييم المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة في معايير المسابقة العالمية للمهارات.وأفاد السلوم بأنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقات الخليجية والعالمية للمهارات، وهو الأمر الذي سيجعل المنطقة الشرقية بيئة تنافسية جاذبة بين المتدربين في وحدات المنطقة التدريبية سواء من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، وطلاب الجهات الأخرى من الجامعات والقطاعات الحكومية والخاصة.//انتهى//14:33ت م0097