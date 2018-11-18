الرياض 10 ربيع الأول1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسوافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية سلاسل الإمداد والمشتريات بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية، التي تركز على تطوير قطاع سلاسل الإمداد والمشتريات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".وتهدف الجمعية إلى المساهمة الفعّالة في دعم المحتوى المحلي والمعرفي لخدمات الإمداد والخدمات اللوجستية والمشتريات من خلال نقل وتوطين وتطوير المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات عمل الجمعية.وتتطلع الجمعية إلى تقديم خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الجمعية وخلق فرص عمل نوعية للتوطين والإحلال في قطاعات الإمدادات والخدمات اللوجستية والمشتريات لإثراء سوق العمل وسد العجز في سلاسل الإمداد والمشتريات بالمملكة وإعداد حديثي التخرج للعمل في تلك القطاعات، إضافة إلى العديد من المبادرات والمشاريع النوعية الموجهة لدعم المحتوى المحلي وزيادة الصادرات الغير نفطية وغيرها من مخرجات رؤية المملكة 2030 الطموحة.الجدير بالذكر أن الجمعية عقدت اجتماعها التأسيسي بحضور الأعضاء وممثل عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتم خلال الاجتماع استعراض اللائحة الأساسية للجمعية وشرح أهم بنودها وإقرارها، كما تم ترشيح وتزكية مجلس الإدارة من قبل المؤسسين، حيث تم انتخاب صالح بن إبراهيم الشبنان رئيساً لمجلس إدارة الجمعية و عبد الله بن صالح الطاسان نائباً للرئيس.يذكر أن الجمعية تأسست من قبل مجموعة من المتطوعين من الكوادر السعودية ذات الخبرة في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمشتريات في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن والاتصالات والزراعة والصناعات الغذائية والتجزئة والبنوك للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //14:35ت م0098