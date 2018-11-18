الخبر 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعقد اليوم، لقاء المستثمرين بالتعليم، الذي تنظمه شركة "تطوير التعليم القابضة"، ضمن برنامج القسائم التعليمية، بحضور مدير عام التعليم الاهلي بوزارة التعليم محمد العتيبي، وعدد من المستثمرين والمتخصصين والأكاديميين، وذلك بفندق ميرديان بمحافظة الخبر .وأكد العتيبي في كلمة استهل بها اللقاء أن وزارة التعليم تركز جهودها دائماً لتقديم الجودة العالية وتطوير النظام التعليمي وشموليته لكافة الفئات بما فيهم رياض الاطفال وذوي فئة التربية الخاصة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من ابناء هذا الوطن المعطاء، خصوصا في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة لإيمانهم التام بان الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها.من جانبه اكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، على اهمية العمل على توسيع خارطة نطاق التعليم الاهلي وفقا لأعلى معايير الجودة، باعتباره شريك استراتيجي مع التعليم الحكومي واللذان يشكلان وجهان لعملة واحدة لتحقيق الاهداف المنشودة .فيما أشار مدير برنامج القسائم التعليمية بشركة تطوير التعليم القابضة سعيد الخزامين، ان عدد المقاعد في البرنامج والتي تم تخصيصها لرياض الأطفال بلغت ٥٢٩٠ مقعدا، وبلغ عدد المقاعد المخصصة للتربية الخاصة في التعليم العام ٢٥٠٠ مقعد ولرياض الأطفال في التربية الخاصة ٣٠٠٠ مقعد، فيما بلغ عدد المدارس المشاركة في برنامج القسائم التعليمية قرابة ١١٩ رياض أطفال، و ١٤٦ تربية خاصة على مستوى المملكة، مبيناً أن الوزارة تهدف لزيادة المقاعد المخصصة للتربية الخاصة.ولفت الخزامين، الى أن المناطق المشاركة في برنامج القسائم التعليمية الخاص برياض الأطفال تبلغ ٢٣ منطقة، أما عدد المناطق المشاركة في برنامج القسائم التعليمية الخاص بالتربية الخاصة فيبلغ ١٨ منطقة، وصولا الى ١٩ منطقة مشاركة في المراحل التعليمية المتعددة للتربية الخاصة.وناقشت أولى جلسات اللقاء التي أدارها مدير عام التعليم الاهلي بالوزارة محمد العتيبي، ورقة عمل بعنوان برنامج القسائم التعليمية وتوجيهاتها، قدم خلالها مدير برنامج القسائم سعيد الخزامين نبذة تعريفية عن برنامج القسائم، وسلط الضوء على آلية التعاقد مع مزودي الخدمات .وحول اهمية استثمار القطاع الخاص في التعليم وحاجة السوق له، التي أدار جلستها مساعد مدير عام تعليم الشرقية الدكتور سامي العتيبي، استعرض خلالها مدير التعليم الأهلي بالوزارة محمد العتيبي ورقة آلية الاستثمار في القسائم، تلاها تسليط الضوء من قبل مدير عام الطفولة المبكرة بوزارة التعليم ندى السماعيل، على ورقة عمل حملت عنوان التوسع في خدمات الطفولة المبكرة من خلال القسائم التعليمية.وفي ختام اللقاء ناقش الحضور أوراق العمل وكل ما يتعلق بالقسائم التعليمية، كما شاركوا بورشتي عمل حول برنامج القسائم التعليمية وورقة تناولت فرص التحسين قدمها احد منسوبي برنامج القسائم التعليمية في شركة تطوير خالد القحطاني .// انتهى//14:36ت م0099