الدمام 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسخصصت أمانة المنطقة الشرقية، ثلاث قطع أراضي بضاحية الملك فهد بمحافظة الجبيل لصالح وزارة التعليم بالمنطقة الشرقية.وشلمت هذه الأراضي تخصيص قطعة الأرض في المخطط المعتمد رقم (7/199), " روضة أطفال "، بمساحة 4200 مترمربع، وقطعة الأرض في المخطط المعتمد رقم ( 7/199 ) " ابتدائي بنات " بمساحة 11475 مترا مربعا، إضافة الى قطعة الأرض في المخطط المعتمد رقم ( 7/199 )، " ابتدائي بنات " بمساحة 10166.25 متر مربع.ويأتي قرار تخصيص المواقع المشار اليها استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات, وتوفير وايجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.// انتهى //14:39ت م0101