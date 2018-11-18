الأحساء 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسدشن المدير العام لتعليم محافظة الأحساء أحمد بالغنيم اليوم، فعاليات البرنامج التوعوي"مكافحة الجرائم المعلوماتية "، التي ينظمها قسم التوجيه والإرشاد، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بالإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.وتستهدف الفعاليات التي يتم تنفيذها على عدد من المدارس، طلاب المرحلة الثانوية، من خلال إقامة البرامج والمحاضرات التوعية لمكافحة الجرائم المعلوماتية، في ظل انتشار قنوات التواصل الاجتماعي.وأكد بالغنيم خلال كلمته، أن هذه الفعاليات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب في محافظة الاحساء في مكافحة الجرائم المعلوماتية وزيادة الحس الأمني الإلكتروني للطلاب والتوعية بإجراءات وآليات مكافحة هذا النوع من الجرائم.// انتهى//14:39ت م0102