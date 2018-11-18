الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس

برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة ، تنظم وزارة الحج والعمرة غداً الملتقى التعريفي لجائزة جدة للإبداع 1440هـ "تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة"، في نسختها الثانية ضمن ملتقى مكة الثقافي الثالث "كيف نكون قدوة؟"، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي، وكيل محافظة جدة ، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط ، ورئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور أسامة طيب ، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة .

وتهدف الوزارة من خلال الملتقى الذي سيعقد بفندق هيلتون بجدة إلى تعريف منسوبي الوزارة والجهات التابعة لها التي تشرف عليها في منظومة خدمات الحج والعمرة بمجالات الجائزة ومبادرات الوزارة لتطوير خدماتها ممثلة بفرع الوزارة بجدة لإثراء تجربة الحاج والمعتمر بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ويتخلل اللقاء خمس ورش عمل لصياغة المبادرات من خلال خمسة محاور هي : استقبال وابتهاج الضيف، مدينة جدة، الاستعداد المسبق والتفويج، الأنظمة اللوجستية، الحركة اللوجستية، يشارك بها مكتب الوكلاء الموحد، وشركة تسهيل، وشركة سجل، ومؤسسات الطوافة، وشركات العمرة، والنقابة العامة للسيارات، ومكتب الزمازمة الموحد.

يذكر أن النسخة الثانية من الجائزة أضيف إليها فرع القدوة في الحج والعمرة، في سبيل تحقيق جودة الخدمة المقدمة للحجيج، وتكوين الصورة المثلى عن تجربة الحج لدى ضيوف الرحمن لبثها في مجتمعاتهم، وتوفير خدمات تسهل للحجاج أداء المناسك، وترسيخ أخلاقيات الحج المبرور لدى الحجاج، وتحسين مستوى تعامل الحجاج مع بعضهم، وتثقيف الحجاج بأركان الحج مقابل السنن والمستحبات.

وتسعى الجائزة إلى تحقيق خمسة أهداف تتمثل في تحفيز المبدعين وتبني مهاراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، والتكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات المختلفة، وتكريم المبادرات المتميزة.

أما مجالات الجائزة فتوزعت على ستة فروع، القدوة في الحج والعمرة، الإبداع الحكومي، الإبداع الأمني، الإبداع المجتمعي "المبادرات الربحية-المبادرات غير الربحية"، الإبداع المجتمعي.

كما تعنى الجائزة بالمبادرات والمشاريع التي تقوم بها الجهات الحكومية والممولة بدعم حكومي كالوزارات والأمانة والمستشفيات والجامعات والمدارس الحكومية، وتعتبر تلك المشاريع من صميم عملها وتقع ضمن مجالات اهتماماتها، وتهتم بجودة تلك المشاريع وأثرها علمياً وتقنياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً واقتصادياً في المجتمع. وسبق الإعلان والتدشين للجائزة في 7 محرم 1440هـ، وبدأ استلام المبادرات من مطلع شهر صفر، وآخر موعد للتسليم هو الأول من ربيع الثاني 1440هـ.

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14:39ت م

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