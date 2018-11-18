الباحة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساختتمت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة أمس ، حملة السلامة في المنشآت الصحية التي نظمتها بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه جرى خلال الحملة إجراء الكشف الوقائي على جميع المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة الباحة "الحكومية والأهلية" للتأكد من توفر اشتراطات السلامة المطلوبة في مثل هذه المواقع ، مشيراً إلى أنه جرى تدوين الملاحظات والعمل على تلافيها في تلك المواقع.وبين أن الحملة اشتملت تنفيذ برامج تدريبية وتوزيع عدد من المواد التوعوية من أجل رفع مستوى الوعي الوقائي والتدريب على الإخلاء وآلية استخدام وسائل السلامة في جميع المواقع.من جهته , أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري ، أن هذه الحملة تأتي ضمن أنشطة الإدارة العامة للسلامة بمديريه الدفاع المدني بالمنطقة ، التي ستشمل بإذن الله الأنشطة التجارية والمنشآت ، مؤكداً أن هذه الحملة تهدف إلى الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمشيئة الله .// انتهى //14:40ت م0104