المدينة المنورة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعقدت الجهات المشاركة في مبادرة "المدينة خيرٌ لهم" التي جرى تشكيلها بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اجتماعهم الرابع الذي خصص لبحث إمكانية تعزيز التواصل المعرفي مع نخبة من الاقتصاديين والمثقفين والمهتمين بالعلوم على مستوى العالم الإسلامي من خلال إقامة منتديات ومؤتمرات وفعاليات متنوعة في المدينة المنورة.وأوضح رئيس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عباس أن الهدف من التواصل المعرفي هو إيجاد قنوات وبوابة تفاعلية مع النخب من العلماء والاقتصاديين والمثقفين في العالم ، مشيراً إلى أن مخرجات الاجتماع الذي شارك فيه عدد من شركات المعارض والمؤتمرات بالمملكة , موصياً بوضع رؤية للاستثمار في تنفيذ وإدارة سبعة فعاليات للمبادرة بالمدينة المنورة ، خلال شهر وذلك للأعوام ٢٠١٩ - ٢٠٢١م.وأضاف عباس أن سيتم دعوة عدد من شركات المعارض والمؤتمرات بالخليج العربي لجولة بمنطقة المدينة المنورة تستهدف استعراض الميزات النسبية للمنطقة واطلاعهم على البنية التحتية المتوفرة ، كما وسيتم اطلاعهم على التطوير الذي جرى مؤخراً على الأنشطة المصاحبة للفعاليات ، مع وضع تصور لخطة متوسطة المدى لتطوير البنية التحتية لخدمة قطاع المعارض والمؤتمرات بمنطقة المدينة المنورة.وأبان عباس أن أهداف المبادرة تتبلور في إثراء تجربة زوار المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين، و تنمية قطاع المؤتمرات والفعاليات والبرامج التدريبية العالمية وربطها بقطاعات الاقتصاد المحلي، كما ستعزز الوعي بدور ومكانة المدينة المنورة كمصدر للإشعاع المعرفي وتبادل الخبرات، كما ستسهم المبادرة في تعزيز قطاع السياحة بمنطقة المدينة المنورة، وخلق بيئة معرفية وثقافية من خلال التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات العاملة محلياً ودولياً.// انتهى //14:41ت م0105