مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام بالتعاون مع مركز مصادر التعلم دورة في فن الإلقاء بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية بإشراف فهد الزامل وذلك ضمن برنامج الشراكة المجتمعية الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحكومي .وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة ماجد الحسيني أن اللجنة نظمت بالتعاون مع لجنة التنمية المستدامة "تالقة" فعالية "أريد أن أقول شيئاً" بمشاركة مجموعة من أطفال فرقة "كفو" الكشفية وكشافة لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام كما نفذ القسم النسائي باللجنة برنامج "الأمومة" لمدة خمسة أيام لغرس القيم النبيلة في نفوس الأبناء وتعليمهم أهمية التمسك بالمبادئ الفاضلة، معرباً عن شكره وتقديره لكل من ساهم وحضر في فعاليات اللجنة لشهر نوفمبر الحالي مقدراً في ذات الوقت تفاعل أهالي الحي مع فعاليات اللجنة الثقافية والاجتماعية وغيرها .// انتهى //14:41ت م0106