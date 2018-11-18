الدمام 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها بلدية محافظة النعيرية، على المطاعم والبوفيهات والبقالات والمخابز وما يتعلق بالصحة العامة، عن إغلاق 28 محال، وتحرير 56 مخالفة، وتسجيل 242 إنذار، وإتلاف 55 كيلو جرام مواد غذائية مختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى فرض غرامات مالية على جميع المخالفات.وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف الرجباني، أن البلدية كثفت أعمالها من خلال الزيارات التفتيشية لمحلات بيع المواد الغذائية، حيث بلغت 273 زيارة تفتيشية لمختلف المحلات، مشيرا إلى أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت التجارية التي تتعلق بالصحة العامة من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها، والتأكد من تطبيق اشتراطات البلدية وإلتزام جميع المنشآت الصحية بها.// انتهى//14:42ت م0107