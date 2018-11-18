الأحساء 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسافتتح المساعد للشؤون التعليمية في تعليم الأحساء حمد العيسى، اليوم فعاليات منافسات رسل السلام للتميز الكشفي، بحضور مدير عام النشاط الكشفي في وزارة التعليم مجدي الصبيحي، وذلك في معسكر الملك عبدالعزيز الكشفي في مدينة المبرز بالأحساء.وأشار قائد المسابقة رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في الأحساء القائد وجدي بن محمد السعيد، أن هذه المنافسات التي تستمر خمسة أيام يشارك فيها 28 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، مؤكداً انها تهدف إلى صقل مواهب المشاركين نحو الإبداع والتجديد والمحافظة الكشفية وتطويرها والرقي بأفكار الكشافة نحو مستقبل رائد وحياة سعيدة مليئة بالحب والإخلاص لهذا البلد المعطاء.وأضاف أن هذه المنافسات الكشافة تنسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030، مبيناً أن المسابقة تتضمن ثلاثة فروع رئيسية وهي وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع مزدهر.وأشار بأن المسابقة يتخللها برنامج سياحي وترفيهي للمشاركين يشمل زيارة مسجد جواثى، جبل القارة، مشروع حجز الرمال، زيارة بعض العيون المائية، ومواقع التراث العالمي المسجلة في اليونسكو.من جانبه أوضح مدير عام النشاط الكشفي في وزارة التعليم مجدي الصبيحي، أن المنافسة يشارك فيها 168 طالباً كشفياً يمثلون 28 إدارة تعليمية وصلت للمرحلة النهائية للمسابقة التي تنافس عليها 47 إدارة تعليمية على مستوى المملكة، مبيناً أن المشاركين سيقدمون في هذه المرحلة مبادراتهم المتأهلة، حيث سيتوج 5 فرسان فائزين في المنافسات على مستوى المملكة نظير حصولهم على أعلى التقييم للمشروعات المشاركة، مباركاً في الوقت نفسه حصول كشافة تعليم الأحساء لمرحلة الأشبال على المركز الأول في النشاط الكشفي.//انتهى//14:44ت م0109