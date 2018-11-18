الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسنظم مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن مؤخرا فعاليات يوم الجودة التوعوية على مدى ثلاثة أيام بهدف تعزيز رؤية المستشفى ليكون نموذجا يحتذى به في مجال الرعاية الصحية بأعلى معايير جودة الرعاية وسلامة المرضى والأداء المتميز، ويأتي ذلك في إطار برنامج التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الخدمات الصحية.وفي هذا الصدد أوضحت مديرة تطوير الجودة وسلامة المرضى بالمستشفى منى السراوي بأن الفعالية تعد أحد مبادرات الخطة التشغيلية لتطوير الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة السلامة والتحسين المستمر، إضافة لتقييم المخاطر واستباقها وتحسين اجراءات العمل الإكلينيكية والإدارية لدعم الجودة والسلامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والأدلة المبنية على البراهين.وخلال يوم الجودة تم استعراض عدد من المشاريع لتحسين الأداء تم تقديمها من إدارات المستشفى المختلفة دعما لتحسين الأداء والإجراءات ورفع مستوى رضى المرضى، وتم تقييم المشاريع من قبل لجنة محكمة.من جانبه أكد المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة بأن المستشفى سعى منذ إنشائه على اعتماد أعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والأداء المتميز، وعمل البرامج التي تسعى لتحسين الجودة والأداء وذلك ضمن ركائز المستشفى الاستراتيجية والتي تسهم في تحقيق رؤية الوطن لتطوير الرعاية الصحية.وتعزيزاً لمفهوم الجودة الشاملة فقد أطلق المستشفى في بداية العام برنامج تطوير الجودة الذي تم من خلاله اعتماد منهجيات الجودة العالمية في القطاع الصحي، ومن ثم تدريب منسوبي المنشأة بجميع مستوياتهم على استخدام الأدوات والطرائق ومصطلحات الجودة المعتمدة.ومن منطلق تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى فقد تم عقد اتفاقية تعاون بين المستشفى ومعهد تطوير الرعاية الصحية الأمريكي (IHI) لتدريب منسوبي المستشفى في المدرسة المفتوحة لتطوير الرعاية الصحية، وخلال فعالية الجودة تم الاحتفال بتخريج عدد 362 موظفا من منسوبي المستشفى أكملوا البرنامج بعد اجتياز 13 دورة في الجودة الصحية.الجدير بالذكر أن المستشفى قد نال مؤخراً على جائزة الملك عبد العزيز للجودة والتميز المؤسسي لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة لرفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر للعمليات والإجراءات الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين.//انتهى//16:10ت م0160