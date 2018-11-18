القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعقد مجلس المحافظين التابع للمجلس العربي للمياه اجتماعًا بالقاهرة اليوم، لاستعراض خطة عمل المجلس للأعوام الثلاثة المقبلة "2019 – 2021"‘ إضافة إلى التشاور والتنسيق مع شركاء التنمية والمانحين.وجرى خلال الاجتماع وضع خطة عمل المجلس استرشاداً بأهداف التنمية المستدامة فيما يخص المياه والأهداف ذات العلاقة وذلك في إطار الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي للفترة "2010 - 2030"، وعقد العمل من أجل المياه للأمم المتحدة "2018 – 2028".وترتكز الخطة على ما تم إنجازه مع فتح آفاق مهنية وتقنية جديدة لدعم الدول العربية التي تواجه تحديات مائية على الصعيد الإقليمي العربي، وتتضمن أربعة محاور أساسية تسهم في تحقيق رؤيته وأهدافه خلال الفترة القادمة "2019-2021".وحدد المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من المحاور الرئيسية، والفرعية للخطة طبقاً للأولويات التي أثيرت خلال المنتدى العربي الرابع للمياه الذي نظمه المجلس وعقد بالقاهرة في نوفمبر الماضي في إطار تحقيق أهداف الأمن المائي العربي والتنمية المستقبلية المنشودة والمستدامة في المنطقة العربية.وتتضمن المحاور تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز التعاون والحلول المستدامة للموارد المائية المشتركة وتنمية القدرات العربية في مجال الموارد المائية المشتركة من خلال تشجيع الحوار وتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى التصدي لتأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة، ودعم تنفيذ منظومة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.وسيقوم المجلس العربي بتنفيذ خطة العمل المقترحة بالتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والإقليمية والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالمياه في المنطقة العربية والسعي لدى الصناديق العربية والمؤسسات المانحة لتوفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ الأنشطة والبرامج، وسيتم ذلك من خلال الأمانة العامة والإدارات الفنية والمؤسسية والأجهزة المعاونة للمجلس وغرفة المعلومات الجغرافية والأكاديمية العربية للمياه تحت الإشراف المباشر لرئاسة المجلس وفي ضوء رؤية وتوجهات مجلس المحافظين.// انتهى //16:11ت م0163