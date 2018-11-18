حائل 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل , يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة غداً , المؤتمر الهندسي الدولي تحت شعار "دور المهندس السعودي في تنمية الاقتصاد الدولي وتحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 " , وذلك بمبنى كلية الهندسة بالمدينة الجامعية بحائل.ويشتمل المؤتمر الذي يستمر يومين على عدد من الجلسات وورش العمل , حيث تنطلق أولى جلسات المؤتمر في اليوم الأول بعنوان " المتطلبات المستقبلية للقطاع الصناعي من التخصصات الهندسية في ضوء الرؤية السعودية 2030" , فيما ستكون الجلسة الثانية عن " الحلول المبتكرة في الطاقات المتجددة وتحلية المياه والذكاء الصناعي" , أما الجلسة الثالثة فستكون عن " الإبداع والابتكار المؤسسي ".وتستأنف فعاليات المؤتمر في اليوم الثاني بالجلسة الرابعة بعنوان "مواد البناء المستقبلية والعمارة المستدامة " والجلسة الخامسة بعنوان " البيانات الضخمة وتطبيقاتها الهندسية ".// انتهى //16:17ت م0167