الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسرعى معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى رئيس المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج اليوم بمقر وزارة التعليم بالرياض احتفالية جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للعام 1438ـ 1439هـ ( 2017 ـ 2018 ) في دورتها التاسعة والتي فازت بها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع " موهبه" في مجال التجارب والمشروعات التعليمية، حضر الاحتفالية معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن محمد العاصمي، ومعالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور علي عبدالخالق القرني، ومعالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم، ومكتب التربية العربي، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع .وفي بداية الاحتفال شاهد الحضور فيلماً مرئياً عن مراحل تأسيس الجائزة وأبرز الأسماء الفائزة ( أفراد ومؤسسات) وطرق التقديم والتحكيم الإلكتروني، إثر ذلك ألقى المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج كلمة أوضح فيها أن الجائزة في دورتها التاسعة تأتي في إطار دعم الباحثين والمتميزين في مجال الدراسات والمشروعات التربوية، والتي كانت من نصيب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع.ونوه الدكتور القرني بحرص المكتب على تشجيع الباحثين والمبدعين من أبناء المنطقة على إثراء الساحة التربوية والتعليمية بالفكر المتطور، والتجارب الابداعية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية الشاملة في الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن المكتب قد أحاط الجائزة بعدد من الضوابط المتعلقة بالجودة والتميز وصولاً لأفضل المعايير الدقيقة للاختيار، موضحاً أن ترشيح الفائزين يتم عن طريق لجنة أعمال الجائزة التي تضم شخصيات علمية وفكرية ومتخصصة من الدول الأعضاء .وأضاف " وقفت الجائزة على برامج المؤسسة الفائزة في عدد من المجالات منها مبادراتها وأنشطتها في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، ومبادرتها في التحفيز والتمكين للموهبة والابداع، بالإضافة إلى مبادرات الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية ، ومبادرة التعرف والتوجيه التي تعنى بالموهوبين ، ومبادرة الشراكة مع المدارس وتطوير أفكار الطلاب الابتكارية، وكذلك مبادرة التعلم الالكتروني ، والتوعية والاتصال ، ومبادرة البحوث لتطوير سياسة الموهبة والابداع، إلى جانب تنفيذها للعديد من البرامج والمسابقات" .فيما أكد الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع" موهبة" الدكتور سعود ين سعيد المتحمي على رسالة المؤسسة للاستثمار في تعليم الموهوبين، وبناء منظومة الموهبة والابداع من خلال تعزيز معارف الطلاب بشغف العلم والمعرفة والبحوث، وقال في هذا الصدد أن المؤسسة ما كانت لتصل لهذه المرحلة المتقدمة، وماتبعه من فوز بجائزة مكتب التربية العربي لولا دعم ومساندة وزارة التعليم وعنايتها المركزة على طلابها الموهوبين والمبدعين، مشيراً إلى أن المؤسسة أخذت على عاتقها تطوير خططها الاستراتيجية الخاصة برعاية الموهبة والابداع والابتكار، ودعم التجارب الميدانية والمشروعات استناداً للتجارب الدولية، إذ تضمنت مبادرات المؤسسة تطوير منهجية علمية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم .وقدم الدكتور المتحمي شكره إلى مكتب التربية العربي ولجنة تحكيم الجائزة لتفحصهم جودة البرامج والمشاريع والبحوث والدراسات التي قدمتها المؤسسة وفازت من خلالها بجائزة المكتب هذا العام .ولفت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز في ختام كلمته إلى أن المؤسسة ستنتقل من مرحلة التجارب إلى مرحلة التمكين والتميز من خلال إطلاق عدد من مبادرات " موهبة" للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي .إثر ذلك سلم راعي الحفل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى جائزة المكتب إلى معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع الدكتور سعود المتحمي .// انتهى //16:17ت م0168