السيح 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسوقعت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز اليوم إتفاقية تعاون وشركة مجتمعية مع إدارة تعليم الخرج ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز الحامد ، وذلك في مقر الجامعة بمدينة السيح.وقع الاتفاقيّة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والاكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري ، وعن تعليم الخرج مديرها العام الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي.وأكد معالي مدير الجامعة ان توقيع الشراكة بين جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز وإدارة تعليم الخرج تعد من الشراكات الهامة الهادفة لتعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون المشترك والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجامعة لخدمة برامج التعليم العام.وأبان أن الاتفاقية تشتمل على التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات والبحث العلمي والمبادرات النوعية والمشاريع المشتركة و عقد الندوات والملتقيات وورش العمل والتدريب الميداني للطلاب والطالبات ورعاية الموهوبين والموهوبات و الاستفادة من المرافق المتاحة كالمعامل والقاعات و الاستفادة من منسوبي ومنسوبات تعليم الخرج في التدريس الجامعي ، بجانب نشر الثقافة المجتمعية حول القضايا المشتركة و المنصات الاعلامية والنشر الدعائي.من جهته أوضح مدير عام تعليم الخرج ان توقيع الشراكة مع جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز تعتبر من الشراكات والمبادرات المهمة التي نسعى من خلالها إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك وهناك خطوط مشتركة وعريضة بيننا وبين الجامعة ونسعى ان تكون هذه الشراكة في مختلف المجالات والفعاليات وتتوج في نهاية العام الدراسي بمبادرات نوعية بمشيئة الله.// انتهى //16:18ت م0169