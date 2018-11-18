بيروت 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسطالبت قيادة الفصائل الفلسطينية في لبنان خلال اجتماعها في مدينة طرابلس اللبنانية اليوم، بحماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على القطاع .وأكدت أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون تنفيذ القرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية.وثمنت قيادة الفصائل خلال اجتماعها، الجهود العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأهداف العادلة للشعب الفلسطيني هو الرهان دائماً على الدعم العربي .وشددت قيادة الفصائل على أهمية وحدتها في مواجهة العدوان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة ضرورة وحدتها في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني داخل وخارج وطنه .// انتهى //16:32ت م0181