الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسحصل لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو محمد العباس على المركز الخامس ضمن أفضل ثمانية لاعبين في بطولة العالم الحادية عشر (للبومسي) التي أقيمت بالصين تايبيه خلال الفترة من 15 الى 18 نوفمبر 2018م ودارت بجامعة الصين تايبيه.واجتاز العباس في دور الـ32 لاعب منتخب بريطانيا ب7.15 للخصم مقابل 7.20 كما اجتاز في دور الـ 16 لاعب منتخب كندا بنتيجة 6.92 للعباس مقابل 6.85 لكندا .وكان العباس قريب من الميدالية البرونزية في الـ8 الذي يعد الفاصل بين الحصول عليها غير أن لاعب منتخب كوريا أحد ابطال العالم في اللعبة خطف الفوز وانتهت المباراة ب7.38 مقابل 6.81 وبهذا يكون العباس أول لاعب سعودي يصنف من الخمسة الأوائل بالعالم على صعيد الكبار.الجدير بالذكر أن البومسى عبارة عن أساسيات اللعبة باستخدام الأيدي والأرجل ودمجها على شكل منظمومة خاصة بحيث تظهر فيها العناصر الأساسية من توازن ودقة وقوة وسرعة وأداء.// انتهى //16:35ت م0182