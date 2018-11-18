الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسعقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.وجرى خلال المباحثات، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الحبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.كما حضرها من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم، ومعالي وزير الصناعة الدكتور صالح عبدالله، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، وعدد من المسؤولين.// انتهى //16:37ت م0183