عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 كرتون من التمور في عدد من أحياء تعز
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
تعز 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 كرتون من التمور في أحياء "سوق الصميل"، و "النقطة الرابعة"، و "شعب الدبا"، و "الداري"، و"القلعة"، و"الحصب"، في محافظة تعز ، يستفيد منها 3000 شخص.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
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17:13ت م
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