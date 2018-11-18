تعز 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 500 كرتون من التمور في أحياء "سوق الصميل"، و "النقطة الرابعة"، و "شعب الدبا"، و "الداري"، و"القلعة"، و"الحصب"، في محافظة تعز ، يستفيد منها 3000 شخص.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.// انتهى //17:13ت م0186