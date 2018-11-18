قعطبة- الضالع 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 29 طنًا من السلال الغذائية للنازحين في مناطق "قعطبة" و"مريس" و"الحقل" و"الجرب" و"الجروف" و "القحيلة" و"المحطة" و"المدرج" و"شقران" التابعة لمحافظة الضالع، يستفيد منها 2,292 فردًا، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 102,170 سلة غذائية.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.// انتهى //17:21ت م0187