عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 29 طنًا من السلال الغذائية للنازحين في عدة مناطق بمحافظة الضالع
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
قعطبة- الضالع 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 29 طنًا من السلال الغذائية للنازحين في مناطق "قعطبة" و"مريس" و"الحقل" و"الجرب" و"الجروف" و "القحيلة" و"المحطة" و"المدرج" و"شقران" التابعة لمحافظة الضالع، يستفيد منها 2,292 فردًا، من إجمالي المخصص للمحافظة البالغ 102,170 سلة غذائية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
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17:21ت م
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