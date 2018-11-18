القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر11 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر779 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 86ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 1ر2 في المئة ليبلغ مستوى 8ر13968 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي اكس 70" بنحو 47ر0 في المئة ليبلغ مستوى 34ر698 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي اكس 100" نحو 84ر0 في المئة ليبلغ مستوى 58ر1752 نقطة.// انتهى //17:22ت م0188