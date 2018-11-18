ثقافي / " فن صياغة وتوجيه الأسئلة الصفية " دورة تدريبية بجامعة القصيم
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
بريدة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
تنظم عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية التربية بجامعة القصيم غداً ، دورة تدريبية بعنوان " فن صياغة وتوجيه الأسئلة الصفية" يقدمها رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الدكتور أحمد بن محمد التويجري وذلك بمقر عمادة خدمة المجتمع ببريدة .
وسيتناول المدرب مهارات التدريس الأساسية والفرعية ، ومهارات طرح الاسئلة الصفية باعتبارها إحدى مهارات تنفيذ الدرس، بالإضافة الى استعراض عدد من التجارب الميدانية لاستخدام مهارة اثارة الطلبة داخل الصف من خلال طرح الأسئلة المتنوعة ، يلي ذلك تطبيقات عملية لفن ادارة الصف من خلال تنويعها ، واستعراض معيقات تنفيذ مهارة اثارة الطلبة عبر الأسئلة الصفية المتنوعة .
يذكر أن الدورة مجانية وتستهدف المعلمين والمعلمات والمهتمين في المجال التربوي، ويمكن التسجيل بالدورة من خلال الدخول على موقع عمادة خدمة المجتمع ببريدة .
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17:43ت م
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