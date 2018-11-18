بريدة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستنظم عمادة خدمة المجتمع بالتعاون مع كلية التربية بجامعة القصيم غداً ، دورة تدريبية بعنوان " فن صياغة وتوجيه الأسئلة الصفية" يقدمها رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الدكتور أحمد بن محمد التويجري وذلك بمقر عمادة خدمة المجتمع ببريدة .وسيتناول المدرب مهارات التدريس الأساسية والفرعية ، ومهارات طرح الاسئلة الصفية باعتبارها إحدى مهارات تنفيذ الدرس، بالإضافة الى استعراض عدد من التجارب الميدانية لاستخدام مهارة اثارة الطلبة داخل الصف من خلال طرح الأسئلة المتنوعة ، يلي ذلك تطبيقات عملية لفن ادارة الصف من خلال تنويعها ، واستعراض معيقات تنفيذ مهارة اثارة الطلبة عبر الأسئلة الصفية المتنوعة .يذكر أن الدورة مجانية وتستهدف المعلمين والمعلمات والمهتمين في المجال التربوي، ويمكن التسجيل بالدورة من خلال الدخول على موقع عمادة خدمة المجتمع ببريدة .// انتهى //17:43ت م0189