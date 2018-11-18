القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسيرة السلمية للصحفيين الفلسطينيين والعرب والدوليين، التي شارك فيها أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب.وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن الاعتداء أسفر عن إصابة نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، بقنبلة غاز مباشرة في كتفه، إضافة إلى سبعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي وأعداد أخرى أصيبوا بقنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين في الدفاع عن الصحفيين وحرية الإعلام، داعياً المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات والانتهاكات من العقاب، وضرورة مواصلة الجهود لرفع الحصانة عنهم تمهيداً لمحاكمتهم على هذه الجرائم.وعد هذه الاعتداءات بمثابة عدوان سافر على صحفيي العالم، واستهتار بكل المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاك صارخ لحق الصحفيين في العمل والتحرك الحر في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس المحتلة.// انتهى //17:47ت م0190