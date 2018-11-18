القدس المحتلة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واساقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، بأن مستوطنين يهود نفذوا جولات في المسجد والاستماع الى شروحات حول الهيكل المزعوم خلال توقفهم بمنطقة باب الرحمة بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل الأقصى المبارك.// انتهى //17:49ت م0192