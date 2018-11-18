الجزائر 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسبدأت بالجزائر اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الثالث لوزراء مالية مجموعة الحوار لغرب المتوسط المعروفة بخمسة زائد خمسة، بمشاركة وزراء مالية اسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا والبرتغال ونظرائهم من اتحاد المغرب العربي لمعالجة قضايا المالية والاستثمار في المنطقة.ويبحث المؤتمر عدد من الموضوعات بينها تبادل المعلومات والاستعلامات في ميدان الجمارك والسياسات الضريبية إلى جانب المسائل المالية والاستثمار المتعلقة بالتغيرات المناخية .// انتهى //17:50ت م0193