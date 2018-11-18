القاهرة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي السابع عشر تحت عنوان "الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات"، خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة 50 جهة عربية.وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم، أن المؤتمر سيناقش مفاهيم وأبعاد ومحددات حوكمة خدمات الرعاية الصحية والعناصر الأساسية المكونة لها والتحديات الاستراتيجية والقانونية لها، ودور الحوكمة الرشيدة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، مع عرض لعدة تجارب ناجحة لحوكمة الرعاية الصحية بالاعتماد على تجربة المريض.وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن سبع جلسات تشمل 25 ورقة عمل يقدمها 27 متحدثًا وخبيرًا من المتخصصين في مجال إدارة المستشفيات وتقديم خدمات الرعاية الصحية.// انتهى //17:54ت م0195