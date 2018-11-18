اقتصادي / الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة الطاقة يلتقي مستشار وزير النفط العراقي
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
التقى الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منصور بن محمد الخضير بقصر الملك سعود في الرياض اليوم ، مستشار وزير النفط بجمهورية العراق فلاح العامر.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المستقبلي ، إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء عدد من مسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
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18:57ت م
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