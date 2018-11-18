الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسالتقى الوكيل المساعد لشؤون الشركات في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية منصور بن محمد الخضير بقصر الملك سعود في الرياض اليوم ، مستشار وزير النفط بجمهورية العراق فلاح العامر.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المستقبلي ، إضافة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء عدد من مسؤولين في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.// انتهى //18:57ت م0215