اقتصادي / كبير المستشارين في وكالة الكهرباء يلتقي مدير الكهرباء العراقي
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
التقى كبير المستشارين في وكالة الكهرباء في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور ياسر التركي بقصر الملك سعود في الرياض اليوم ، مدير عام الكهرباء في وزارة الكهرباء بالجمهورية العراقية خالد غازي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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18:58ت م
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