الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسالتقى كبير المستشارين في وكالة الكهرباء في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور ياسر التركي بقصر الملك سعود في الرياض اليوم ، مدير عام الكهرباء في وزارة الكهرباء بالجمهورية العراقية خالد غازي.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:58ت م0216