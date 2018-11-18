رياضي / دوري الأمم الأوروبية : هولندا في فرصة التأهل أمام ألمانيا غدا
الأحد 1440/3/10 هـ الموافق 2018/11/18 م واس
غيلسنكيرشن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واس
يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المنتخب الهولندي غدا ضمن منافسات المجموعة الأولى بجولته الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم .
ويسعى المنتخب الهولندي إلى العبور إلى دور الأربعة وإقصاء المنتخب الفرنسي بطل العالم الذي فاز عليه بنتيجة 2-صفر الجمعة الماضي ، وقد حسم هبوط ألمانيا بطلة العالم 2014 إلى المستوى الثاني من المسابقة التي تقام للمرة الأولى .
وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، مقابل ست نقاط لهولندا من ثلاث مباريات ، ونقطة واحدة للمنتخب الألماني ، ويكفي هولندا نقطة التعادل غدا للتأهل بفضل الهدف الذي سجلته خارج ملعبها في مرمى أبطال العالم .
// انتهى //
19:01ت م
0217