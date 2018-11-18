غيلسنكيرشن 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسيلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المنتخب الهولندي غدا ضمن منافسات المجموعة الأولى بجولته الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم .ويسعى المنتخب الهولندي إلى العبور إلى دور الأربعة وإقصاء المنتخب الفرنسي بطل العالم الذي فاز عليه بنتيجة 2-صفر الجمعة الماضي ، وقد حسم هبوط ألمانيا بطلة العالم 2014 إلى المستوى الثاني من المسابقة التي تقام للمرة الأولى .وتتصدر فرنسا المجموعة برصيد سبع نقاط من أربع مباريات، مقابل ست نقاط لهولندا من ثلاث مباريات ، ونقطة واحدة للمنتخب الألماني ، ويكفي هولندا نقطة التعادل غدا للتأهل بفضل الهدف الذي سجلته خارج ملعبها في مرمى أبطال العالم .// انتهى //19:01ت م0217