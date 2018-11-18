جدة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسشارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي المسافرين العمانيين ، احتفالاتهم باليوم الوطني لسلطنة عُمان الـ 48 ، تعبیراً عن عمق العلاقة الأخویة بین البلدین الشقیقین ، من خلال إقامة العدید من الفعالیات الترحيبية في مختلف صالات المطار.واستقبل موظفو المطار ، بحضور مدير عام المطار بالإنابة عبد المحسن الشيخ ، وعدد من مديري الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في المطار ، المسافرين العمانيين القادمين إلى المملكة بالهدايا التذكارية والورود والضيافة ، كما جرى بث النشيد الوطني العماني في أرجاء الصالات ، بالإضافة إلى نشر العبارات الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض في المطار ، مقدمين لهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية.وأفاد الشيخ أن الاحتفاء جاء مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز للأخوة الأشقاء في سلطنة عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ48 ، متمنیاً للشعب العماني الشقیق التقدم والازدهار في المجالات كافة ، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.// انتهى //19:09ت م0218