الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسيختتم المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا غدا معسكر مدينة الرياض الذي استمر قرابة الثمانية أيام الذي مثل المرحلة الثالثة من البرنامج الاستعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 ديسمبر المقبل.وأجرى المنتخب اليوم تدريباته على صالة معهد إعداد القادة بقيادة المدرب مبارك الشهراني الذي عمد خلال الحصة التدريبية على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين من خلال تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية، ليتم بعد ذلك توزيع اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وإجراء عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة والأقماع المتحركة التي تركزت على التسديد نحو المرمى.واختتمت الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب فهد القاسم الذي سمح له الجهازان الفني والاداري بمغادرة المعسكر للاطمئنان على صحة والدته.ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب غدا الاثنين إلى العاصمة المصرية (القاهرة) وذلك لاستكمال البرنامج الفني الإعدادي في مرحلته الرابعة والأخيرة قبل التوجه إلى إمارة الفجيرة للمشاركة في تصفيات غرب آسيا .// انتهى //19:10ت م0219