جدة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسدشّن المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي ، اليوم ، مسابقة فنون جدة تحت شعار " إلا الوطن " ، بحضور عدد من قادة التعليم ، والمثقفين ، والفنانين ، التشكيلين ، والإعلامين.وتجوّل الثقفي في أركان المعرض الفني المصاحب للمسابقة المتضمن العديد من الأعمال الفنية للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات التي تُعبر عن حب الوطن ، وأهمية الولاء والانتماء له وغرس القيم والمبادئ السمحة من خلال الفن التشكيلي.وأكد أن المسابقة تُمثل رسالة طلاب وطالبات جدة للعالم أجمع , أن الوطن غالي ويستحق منّا التضحيات ، عاداً حبّ الوطن أمراً فطريّاً ينشأ عليه الطالب والطالبة ، حيث يشعر أنّ هناك علاقة تربط بينه وبين هذه الأرض الّتي ينمو وينشأ ويدفأ في حضنها ، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تنمية وغرس قيم المواطنة الصالحةً لدى الطلاب عن طريق الفرشة واللون كونها أسهل طريقة لمخاطبة النفس البشرية.من جانبها , أوضحت مساعدة مدير التعليم للبنات سعاد المنصور أن المسابقة تعد رسالة من منسوبي تعليم جدة طلاباً ومعلمين وقادة مضمونها , وأنّ حب الوطن والمواطنة الصالحة من أهم الركائز الأساسية التي يجب أن يتصف بها كل مواطن ومواطنة ، مؤكدة أهمية ترسيخها في أذهان أجيال المستقبل , مشيدة بمشاركة الفنانين والفنانات من مبدعي الفن التشكيلي مع الطلاب والطالبات في مثل هذه المسابقة الوطنية لما في ذلك من اكتساب الخبرات منهم وتنمية مهاراتهم.بدوره , قدّم مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي شكره لجميع المدارس المشاركة من مكاتب التعليم للبنين والبنات ، مشيراً إلى أن مادة التربية الفنية لم تعد مقتصرة على المواهب بل أصبحت تقدم رسالة ناطقة ومؤثرة.وفي الختام , كرّم الثقفي الرعاة والداعمين ، والفنانين ، وعددا من المثقفين ، والمعلمين المشاركين في المسابقة.// انتهى //19:15ت م0220