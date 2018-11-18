الباحة 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسافتتح وكيل الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور فارس بن صالح الغامدي اليوم , فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ، وذلك بمسرح السنة التحضيرية في المدينة الجامعية.وأكد الدكتور الغامدي خلال الافتتاح، أهمية ريادة الأعمال في المرحلة القادمة ضمن رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وهو الدور الذي يلبي طموحات الجيل الشاب في وطننا، لافتًا الانتباه إلى اتجاه العالم اليوم للدعم وتفعيل مجالات ريادة الأعمال ، وبالتالي أهمية الفعاليات التي تهدف لتعريف الشباب بريادة الأعمال.بعد ذلك , انطلق عرض مفصل للجهات الحكومية المهتمة بمجال تدريب ودعم ريادة الأعمال قدمه كل من : صندوق الموارد البشرية "هدف" ممثلاً في صندوق تنمية الموارد البشرية بالباحة بندر الغامدي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمه مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالباحة مرعي بن سعد القرني، بالإضافة إلى عرض مفصل عن خدمات بنك التنمية الاجتماعية قدمه مدير بنك التنمية الاجتماعية بالباحة علي بن صالح آل عباس، ومعهد ريادة الأعمال الوطني قدمه مدير معهد ريادة بالباحة خالد الغامدي.عقب ذلك , قدّم سفراء مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الباحة عرضًا عن إنجازات المركز منذُ نشأته التي شملت دعم شركتين ناشئتين "رمان الباحة، ومايك أون", إضافة إلى فعاليات ستارت أب الباحة 2018، ومبادرة 100 فرصة، والمعسكر التدريبي لريادة الأعمال، وأكثر من 361 مستفيد ومستفيدة من الدورات التدريبية منذ إنشاء المركز.يذكر أن البرنامج تضمن العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، شملت دورة نموذج العمل التجاري، والابتكار وريادة الأعمال، وكيف تبدأ مشروعك الصغير، بالإضافة إلى دورات مماثلة بكلية إدارة الأعمال بقسم الطالبات بعنوان: الثقافة المالية، والفكرة والتسويق والتمويل، وكيف تبدأ مشروعك الصغير.// انتهى //19:19ت م0221