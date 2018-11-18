الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني بقصر الملك سعود بالرياض اليوم، محافظ الأنبار علي جاسم حميد، ومحافظ المثنى فالح عبدالحسن سكر.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالشؤون الجمركية وتطوير المنافذ الحدودية، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها .حضر اللقاء، وكيل المحافظ لشؤون المنافذ عبدالرحمن الخزيم، ووكيل المحافظ للشؤون الهندسية المهندس ماهر القثمي.// انتهى //19:20ت م0222