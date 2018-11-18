الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واسأنهى مرشحو الاتحاد السعودي لكرة القدم المشاركين في دورة المديرين التنفيذين لإدارة كرة القدم الحصول على شهادة الدبلوم من مدرسة البرتغال لكرة القدم ، التي نظمت خلال عام كامل بالتعاون بين الاتحادين السعودي والبرتغالي .وشارك في الدورة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي، ورئيس رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى منصور الرفاعي، والأميرة ريم بنت عبدالله بن مساعد، وحسن الجبر ممثلاً عن نادي الفتح، ومحمد الدهش ممثلاً عن نادي الفيحاء، وعبدالله الثنيان وصالح الذييب ممثلين عن الاتحاد السعودي لكرة القدم، والدكتور أحمد الحديثي ممثلاً عن نادي أبها، وخميس الزهراني.وشهدت الدورة عدداً من المحاضرات قدمها نائب أمين عام الاتحاد الأوروبي ورئيس لجنة المسابقات جورجيو ماركيتي، والمدير التنفيذي للاتحاد البرتغالي تياقو كرافيرو، ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي والمدير التنفيذي للاتحاد الإيطالي ميشيل يوفا، وأول مدير تنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي وأحد مؤسسيها ريك باري، ومدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس، إلى جانب عدد من الاستشاريين والمتخصصين في إدارة كرة القدم وأساتذة في عدد من الجامعات الدولية.وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد وقع اتفاقية تعاون مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يتم بموجبها تقديم ثلاث دورات متقدمة لتطوير الأداء الإداري والفني والاستثماري في منظومة كرة القدم السعودية .// انتهى //19:20ت م0223