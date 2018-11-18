الرياض 10 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 18 نوفمبر 2018 م واستنطلق غدًا مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم التي ستشهد سبع مباريات تجمع القادسية والاتفاق، الفتح والشباب، الرائد والنصر، التعاون والهلال، الوحدة والطائي، الأنصار والاتحاد، أحد والأهلي.ويواجه نادي القادسية نظيره الاتفاق على ملعب نادي القادسية، ويدخل القادسية بدون أي رصيد من النقاط فيما جمع الاتفاق 4 نقاط بالمركز الخامس.ويحل فريق الشباب ضيفًا على الفتح في المباراة التي ستقام على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، الشباب في المركز السابع برصيد 3 نقاط فيما يحتل الفتح المركز الثاني عشر بدون أي رصيد من النقاط.ويُلاقي الرائد فريق النصر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويدخل الرائد المباراة برصيد نقطة واحدة في المركز الحادي عشر ، فيما يحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط.ويتقابل التعاون والهلال على ملعب نادي التعاون ، ولدى الهلال 6 نقاط بالمركز الثالث ، والتعاون بالمركز الثامن برصيد 3 نقاط.ويواجه الوحدة الطائي، على ملعب الوحدة في مكة المكرمة، ويملك الطائي 4 نقاط في المركز السادس، فيما يملك الوحدة نقطة واحدة في المركز العاشر.وعلى ملعبه، يواجه الأنصار فريق الاتحاد، ويحتل أصحاب الأرض المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 6 نقاط .ويحل الأهلي ضيفًا على أحد، ولدى الأهلي نقطة واحدة بالمركز التاسع ، أما أحد بالمركز الرابع عشر بدون أي رصيد من النقاط .// انتهى //19:26ت م0225